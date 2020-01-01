Отзывы клиентов
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Орлова Галина В.Главный врачМУЗ «Центр общей врачебной(семейной) практики» выражает свою благодарность за прекрасно организованное проведенное обучение слушателей нашего учреждения.
Ваша деятельность имеет исключительно важное значение для единого информационного...Подробнее
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Кошель Владимир ИвановичГлавный врачМУЗ «Шпаковская центральная районная больница» выражает искреннюю признательность за отлично проведенную работу по повышению квалификации наших специалистов.
Благодарим Вас за творческое отношение к своей работе, энтузиазм, открытость...Подробнее
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Конопелько ВикторияГенеральный директорВыражаем Вам благодарность за плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров, за предоставление возможности получить значимые знания и навыки через использование широкого спектра современных образовательных...Подробнее
О компании
«ПРОФИ СПб»: Профессиональная переподготовка. Новые возможности старых сотрудников
Законодательство требует регулярного проведения подготовки и повышения квалификации сотрудников для подтверждения их знаний. Без этого специалист не может быть допущен к выполнению своих обязанностей. Мы предлагаем профессиональное оказание услуг по комплексной подготовке и переквалификации сотрудников.
Услуги, предоставляемые компанией
Свыше 180 услуг «ПРОФИ СПб» оказывает своим клиентам на протяжении 12 лет. У нас Вы можете заказать:
· Обучение по программе дополнительного образования.
· Обучение профессиям газосварщика, автоклавера, слесарей, штукатуров и других.· Профессиональную переподготовку кадров: управление персоналом, инспекторов по кадрам, секретарей и других профессий.
Учебный центр дополнительного образования «ПРОФИ СПб» использует комплексный подход к обучению. Вы можете использовать наши услуги дистанционно или очно. Первое позволит сотрудникам оставаться на предприятии и выполнять свои обязанности. Доставка курсов по обучению и переподготовке кадров происходит в короткие сроки.
Каждый курс имеет свой нормативный срок обучения. В зависимости от выбранного направления стоимость обучения может варьироваться. Ознакомиться с ценами Вы можете в разделе «услуги».
Как заказать услугу
Для оказания услуг учебно-методического центра дополнительного образования «ПРОФИ СПб» необходимо связаться с нашими консультантами по почте или заказав звонок обратной связи. Мы обучили и повысили квалификацию более чем 15000 человек.
«ПРОФИ СПб» является многопрофильным учебным центром дополнительного образования. Мы также берем проекты на разработку работы охраны труда и ее оптимизации. Срок выполнения проектов составляет от одного месяца. Индивидуальный подход к каждому заказу, позволяет нам максимально точно выполнять задачи и соответствовать высоким требованиям своих заказчиков.