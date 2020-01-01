О компании

«ПРОФИ СПб»: Профессиональная переподготовка. Новые возможности старых сотрудников

Законодательство требует регулярного проведения подготовки и повышения квалификации сотрудников для подтверждения их знаний. Без этого специалист не может быть допущен к выполнению своих обязанностей. Мы предлагаем профессиональное оказание услуг по комплексной подготовке и переквалификации сотрудников.

Услуги, предоставляемые компанией

Свыше 180 услуг «ПРОФИ СПб» оказывает своим клиентам на протяжении 12 лет. У нас Вы можете заказать:

· Обучение по программе дополнительного образования.

· Обучение профессиям газосварщика, автоклавера, слесарей, штукатуров и других.

· Профессиональную переподготовку кадров: управление персоналом, инспекторов по кадрам, секретарей и других профессий.

Учебный центр дополнительного образования «ПРОФИ СПб» использует комплексный подход к обучению. Вы можете использовать наши услуги дистанционно или очно. Первое позволит сотрудникам оставаться на предприятии и выполнять свои обязанности. Доставка курсов по обучению и переподготовке кадров происходит в короткие сроки.

Каждый курс имеет свой нормативный срок обучения. В зависимости от выбранного направления стоимость обучения может варьироваться. Ознакомиться с ценами Вы можете в разделе «услуги».

Как заказать услугу

Для оказания услуг учебно-методического центра дополнительного образования «ПРОФИ СПб» необходимо связаться с нашими консультантами по почте или заказав звонок обратной связи. Мы обучили и повысили квалификацию более чем 15000 человек.

«ПРОФИ СПб» является многопрофильным учебным центром дополнительного образования. Мы также берем проекты на разработку работы охраны труда и ее оптимизации. Срок выполнения проектов составляет от одного месяца. Индивидуальный подход к каждому заказу, позволяет нам максимально точно выполнять задачи и соответствовать высоким требованиям своих заказчиков.